Un hogar para seguir luchando: familia de Buenos Aires recibe la casa que tanto soñaba

¿Recuerda la historia de Angie Loaiza? Esta joven madre de seis hijos enfrenta una dura batalla contra el cáncer y, durante mucho tiempo, su mayor anhelo fue tener una casa propia donde sentirse segura y en paz.

Hoy ese sueño es una realidad. Gracias a la ayuda solidaria de muchas personas, Angie y su familia recibieron el hogar que tanto esperaban (vea video adjunto de Telenoticias).

Regresamos a la pequeña comunidad de Guadalajara en Buenos Aires. Entre nervios, emoción y sonrisas contenidas, la familia llegó al lugar que, a partir de ahora, llamarán hogar.



La debilidad que le provoca la quimioterapia no fue impedimento para que Angie diera los pasos que la llevaron a cruzar la puerta de su nueva casa, un momento cargado de significado y esperanza.

La casa tiene cuatro cuartos que les permitirá estar más cómodos, un baño, baño y medio amplio y adaptado a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (7.600).

El nuevo hogar estaba lleno de sorpresas. Las hijas habían contado que siempre soñaron con una cómoda blanca con luces, un deseo que se volvió realidad y que hizo aún más especial el momento.



La casa está completamente amueblada gracias a Monge, que nuevamente se sumó a Sueños de Navidad. Además, la empresa entregó bicicletas para todos los niños.

Para los estudios, cada uno recibió una computadora portátil. Otra noticia maravillosa que recibió la familia es que, durante un año, Walmart les entregará un diario equivalente a ¢150.000.

La Navidad llegó por adelantado, ya que el Club de Leones le llevó regalos a toda la familia. Estaban felices con todo lo que recibieron

Cuánto reconforta el corazón saber que Angie ahora vive sin temor, con la tranquilidad de tener un techo digno para ella y sus hijos. La sonrisa de paz que hoy refleja su rostro es prueba de ello.









Este nuevo hogar les devolvió fuerzas para continuar luchando contra el cáncer y para hacer que cada día valga la pena. Hoy tienen un lugar hermoso, lleno de calma y amor.









Gracias por dar un abrazo solidario a esta familia. Estos niños crecerán en paz y esta madre de familia tendrá una mejor calidad de vida. Gracias por ser parte de Sueños de Navidad.