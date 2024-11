Sueños de Navidad: 14 años después, doña Rosa aún vive agradecida por la casa que recibió

Sueños de Navidad cumple 15 años de apoyar a familias en condición vulnerable.

Regresemos al año 2010. En ese entonces, tres adultos mayores vivían en una casa a la que le faltaba poco para caer al río, pero esa historia cambió.

Ya pasaron 14 años y los fuimos a buscar: encontramos a doña Rosa Villalta, a sus 91 años, llena de energía. Ella recuerda lo ocurrido como si fuera ayer.



Lamentablemente, su hermana y esposo fallecieron, pero también disfrutaron la vivienda que el pueblo de Costa Rica les entregó.

Ahora, el hijo de Villalta es quien la cuida. Ambos viven eternamente agradecidos con todas las personas que les ayudaron.

“Vivo feliz, aquí no me duele nada, no padezco de nada (…) Le doy gracias al pueblo de Costa Rica por haber cooperado con mi familia, porque nosotros vivíamos muy mal”, expresó Villalta.