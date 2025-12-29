‘Sueño de Navidad’ transforma la vida de padre con una extraña enfermedad y sus hijos

Tres años después de la muerte de doña Elba Méndez y en medio de la incertidumbre por una enfermedad sin diagnóstico que afecta la movilidad de don Luis Sequeira, esta familia de Orosi recibió un giro inesperado a su historia: una casa nueva, segura y adaptada a sus necesidades, como parte del programa Sueños de Navidad.



El proyecto permitió que don Luis y sus hijos, Josías y Caleb, dejaran atrás las condiciones inadecuadas en las que vivían y comenzaran una nueva etapa marcada por la tranquilidad y la esperanza.

La vivienda cuenta con espacios independientes para cada integrante, un baño seguro con adaptaciones especiales y pisos antideslizantes que facilitan el desplazamiento del padre, cuya salud se ha deteriorado con el paso del tiempo (vea el video adjunto en la portada).



La entrega del hogar estuvo cargada de emoción. Para la familia, cada detalle representó no solo comodidad, sino también un homenaje a la memoria de doña Elba, a quien recuerdan como el pilar del hogar.

“Es como un sueño que uno cree que se va a acabar al despertar, pero esto es real”, expresó uno de los hijos al conocer la casa.



Además de la construcción, la vivienda fue completamente equipada gracias al apoyo de empresas aliadas. Monge aportó muebles, línea blanca, electrodomésticos, computadoras y celulares, herramientas clave para que los jóvenes continúen con sus estudios. Josías, estudiante universitario, destacó que contar con una computadora le permitirá avanzar con mayor facilidad en sus trabajos académicos.



Otras organizaciones también se sumaron a este esfuerzo solidario. El Club de Leones entregó regalos a la familia, mientras que Holcim Costa Rica y diversas empresas colaboradoras aportaron materiales, mano de obra y recursos para hacer realidad el proyecto. Los representantes coincidieron en que este tipo de iniciativas buscan generar bienestar y progreso en las comunidades más vulnerables.

Hoy, don Luis puede moverse con mayor seguridad dentro de su hogar y sus hijos proyectan el 2026 con optimismo, convencidos de que el esfuerzo colectivo les permitirá salir adelante. Agradecidos, enviaron un mensaje al país por el respaldo recibido y reafirmaron su compromiso de honrar la memoria de su madre con trabajo y solidaridad.



La historia de esta familia es una muestra del impacto que tiene la unión entre personas, empresas y programas sociales. Gracias a Sueños de Navidad, niños, jóvenes y adultos iniciarán un nuevo año con una mejor calidad de vida y la certeza de que la generosidad sigue transformando realidades en Costa Rica.





