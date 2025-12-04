Sueño de Navidad cambia la vida de joven accidentado y su familia

José y sus hermanas, a quienes conocimos en marzo, viven desde hace más de una década una realidad marcada por un grave accidente de motocicleta que dejó a José postrado en una cama.

La situación económica de la familia no les permitía contar con una vivienda adecuada y su antiguo hogar carecía de los espacios necesarios para el cuidado de José (ver video adjunto).

Gracias a la generosidad de la comunidad y al apoyo de la empresa Nutricare, la familia recibió una nueva casa completamente amueblada. La entrega incluyó una cama especial que permitirá a José tener una mejor calidad de vida, algo que era imposible en su vivienda anterior, donde debían bañarlo en la cama debido al espacio reducido.

“Hoy podremos bañarlo como siempre soñamos y tendrá una vida más digna”, expresó emocionada Ericka Rosales, miembro de la familia. Durante la entrega, José y sus hermanas recibieron la noticia con sorpresa y alegría, marcando un momento emotivo para todos los presentes.

Esta acción forma parte de la iniciativa “Sueño de Navidad”, que busca ayudar a más familias en condiciones vulnerables y continuará presentando casos de solidaridad en Telenoticias a partir del 8 de diciembre.