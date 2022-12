Sueño de Navidad: Adultos mayores tienen que pedir el baño prestado a sus vecinos

“Siempre he anhelado una casita, siempre, siempre… A veces yo he ido donde las vecinas y me dicen: ‘Acuéstese aquí en la camita’. Yo veo el techo y digo: ‘Señor, ¿cuándo voy a tener mi casita?’. Ese es mi sueño, tener una casita digna de nosotros, viejitos”, agregó.