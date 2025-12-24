“Ni en mis sueños había pensado en algo así”: Madre de tres niñas recibe casa en Nandayure

María Fernanda Pérez ha enfrentado días difíciles, debido al abandono del padre de sus tres hijas y el diagnóstico de leucemia de una de ellas (vea video adjunto de Telenoticias).

La familia necesitaba con urgencia una casa. Gracias a la colaboración de muchas personas a través de la campaña Sueño de Navidad, la vivienda llegó. El Club de Leones acompañó la entrega junto con un hermano de María Fernanda, para brindar apoyo en el momento.

La jefa de hogar no podía creer lo que veía: una amplia y hermosa casa donde sus hijas podrán vivir seguras y en paz.



"Me pareció hermosa. Un sueño. Ni en mis sueños había pensado en algo así", contó Pérez.



La vivienda cuenta con espacios cómodos y un cuarto especial para las niñas, decorado con detalles hermosos. Otra habitación es para la madre, con una ventana que le permitirá estar atenta a su hija que lucha contra el cáncer.

Debido a la leucemia que padece Luci, es necesario que permanezca aislada para reducir el riesgo de contraer enfermedades. Por esta razón, su cuarto es especial y cuenta con baño propio y acceso exclusivo al patio.

"Me pareció muy hermoso porque ella tiene su espacio", explicó la mamá.



Las niñas también recibieron un árbol de Navidad y numerosos regalos entregados por el Club de Leones.

La casa está completamente amueblada gracias a Monge, e incluye equipos tecnológicos que facilitarán los estudios de Pérez, que aguarda por los resultados de las pruebas nacionales de secundaria.

Para hacer realidad este sueño, fue fundamental el apoyo del Banco General.

Además, Walmart garantizará alimentos durante un año mediante un diario equivalente a 150 mil colones.

P&G también se sumó nuevamente a la campaña Sueño de Navidad.

Esta madre de familia recuperó fuerzas porque sabe que aún debe continuar la lucha contra el cáncer.