Mujer y sus hijos con extraña enfermedad están a punto de perder casa debido a hipoteca

Una jefa de hogar lucha por sus hijos, quienes sufren una extraña enfermedad. La familia está a punto de perder la casa debido a una hipoteca.

Este Sueño de Navidad nos llevó hasta Los Lagos de Heredia, donde doña Luby Valenzuela, la madre de Madelin y Eddy. Ambos fueron diagnosticados con el síndrome de Wilson neurológico.

Madelin tiene 31 años, inició con los síntomas de la enfermedad a los 19, mientras que Eddy tiene 29 años, y el cuadro se le manifestó cuando apenas tenía 15. Ellos eran personas completamente sanas, estudiaban y practicaban deportes, pero el padecimiento cambió totalmente sus vidas.

El síndrome de Wilson hace que el cuerpo absorba y conserve demasiado cobre. Este se deposita en el hígado, el cerebro, los riñones y los ojos, afectando sus funciones.

“No les daba sueño, tenían tics nerviosos, como movimientos involuntarios en sus manitas, en la cabeza; por la noche, Eddy lloraba, gritaba, se exaltaba y se ponía caliente, caliente, caliente, como que tenía fiebre, acalorado. Yo le ponía el abanico, y entonces se congelaba. Era el cobre, que se lo estaba comiendo ya, y yo no sabía”, contó la madre.

Poco a poco, han ido perdiendo movilidad y otras funciones. No pueden tragar; por eso, su alimentación es por medio de una sonda.

A nivel cognitivo, están bien; es decir, son conscientes de lo que les ha pasado, entienden todo lo que se les dice, pero no pueden hablar.

“Eddy no acepta su realidad, se agrede, se quiere matar… Hay que tener un poquito más de cuidado porque él siempre está tratando de hacerse daño; entonces tuvimos que hacer unos arreglos para tratar de mantenerlo un poquito más controlado”, agregó Valenzuela.

Cuando había unos sombríos pliegues de esperanza, otra tragedia llegó a sus vidas. Al poco tiempo de haber iniciado con los síntomas de la enfermedad, Madelin sufrió un abuso sexual y eso la hirió cruelmente. El culpable está ahora en la cárcel, pero la herida no deja de sangrar.

“Eso no tiene nombre, yo quería matarlo, quería matarlo por lo que le había hecho a mi hija, y le doy las gracias a Dios porque quizás, a estas alturas de la vida, yo estuviera muerta y mis hijos no sé dónde”, expresó Luby al borde del llanto.

“El papá me la violó, ya ella estaba enfermita, tenía como un año de estar diagnosticada con la enfermedad. Fue un trago amargo para todos, pero más duro para ella porque, para ella, su papá era un superhéroe.

Como si fuera poco, el mismo culpable de la violación también hipotecó la casa sin ellos saber. Al no poder pagar la deuda, ahora corren riesgo de perder la propiedad y eso los tiene muy angustiados. El ingreso que tienen, correspondiente a dos pensiones por invalidez, no les alcanza. Por eso, salvar su casa y adaptarla a las necesidades de los muchachos es el sueño de esta jefa de hogar.​

“Darles estabilidad a ellos, tener nuevamente una casita para que estemos tranquilos, sin desesperación de que nos quieran sacar; me gustaría darle un cuarto a Eddy, donde él no se golpee; me gustaría componer el baño”, dijo la madre.