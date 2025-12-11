Muerte de madre dejó profundo vacío a familia cartaginesa que sueña con hogar propio

Tres años después del infarto fulminante que arrebató la vida de Elba Méndez, su esposo, Luis Sequeira, y sus dos hijos, Josías y Caleb, enfrentan nuevas dificultades mientras mantienen vivo su recuerdo y sueñan con tener una vivienda digna.



La ausencia de una madre deja un vacío imposible de sustituir. Así lo viven, día a día, estos vecinos de Orosi, Cartago, quienes todavía lidian con el dolor que les provocó la muerte de doña Elba hace tres años. Aquella pérdida marcó para siempre a la familia, que describe a la madre como el motor del hogar y el lazo que los mantenía unidos.



Luis recuerda con nostalgia los últimos minutos junto a su esposa, mientras sus hijos, hoy de 18 y 16 años, aseguran que la muerte de su mamá fue un golpe muy difícil de sobrellevar. Sin embargo, con fortaleza y fe, han logrado levantarse poco a poco.



A pesar del duelo, los jóvenes han continuado con sus estudios. Gracias a una beca, Josías cursa su carrera universitaria en la UCR y Caleb sigue adelante en el colegio, convencidos de honrar la memoria de su madre con esfuerzo y dedicación.





Pero la familia enfrenta ahora otra dura prueba: don Luis padece una enfermedad todavía sin diagnóstico, que cada día le afecta más la movilidad y le impide trabajar. Esta situación los mantiene en una condición económica crítica.



Aun así, los vecinos y familiares no los han dejado solos. Con solidaridad y apoyo constante, se aseguran de que en su mesa nunca falten alimentos, un gesto que la familia agradece profundamente.



La realidad de su vivienda también refleja las limitaciones que enfrentan. Viven en un pequeño cuarto sin divisiones, donde apenas lograron acomodar las camas y las pocas pertenencias que poseen. El espacio destinado a la cocina es reducido, y la condición de salud del padre hace que moverse dentro del lugar sea incómodo y hasta peligroso.



Los muchachos sueñan con brindarle una mejor calidad de vida a su papá y anhelan contar con una vivienda segura, donde puedan desarrollarse sin tantos obstáculos. Ese es también el mayor deseo de don Luis: que sus hijos tengan un hogar digno y estabilidad.



Quienes han compartido unos minutos con esta familia coinciden en que poseen una nobleza enorme. Tanto Josías como Caleb mantienen vivo el legado de doña Elba a través de actos de bondad y la determinación de salir adelante, siempre pensando en su padre.



Hoy, esta familia necesita del apoyo de quienes puedan tenderles una mano en su camino hacia un futuro más seguro. Su historia forma parte de Sueño de Navidad, una iniciativa que busca transformar vidas y llevar esperanza a quienes más lo necesitan, con una casa propia.



Puede donar para hacer este sueño realidad a través de los siguientes canales: