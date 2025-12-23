“Me da paz en todo sentido”: Familia de Liberia ahora pasa la mejor Navidad de su vida

Una familia guanacasteca pasa la mejor Navidad de su vida, gracias a su ayuda.

En Liberia conocimos a José Pasos, un jefe de hogar que lucha contra hernias e insuficiencia renal mientras intenta sacar adelante a su familia. Él y su núcleo vivían en condiciones muy complicadas y sin agua. Pero eso ya es cosa del pasado: esta familia recibió la casa que tanto necesitaba.

Además, el más pequeño encontró un regalo: una bicicleta.

"Con lo que gana uno, da apenas para mantener la casa y comer. Para una casa así, jamás. Claro que me da paz en todo sentido", comentó Pasos.

Este jefe de hogar y su familia encontraron una casa amueblada gracias a Monge. También Monge les llevó artículos tecnológicos que les ayudarán en sus estudios. Estaban muy felices con todo.

Para el cumplimiento de este caso fue muy importante el apoyo de la empresa P&G.

La familia recibió otra gran noticia: durante un año, Walmart les dará un diario equivalente a ¢150.000.

Un año más se agradece la ayuda a Banco General, para poder cumplir los Sueños de Navidad.

Sabemos que esta familia pasará una Navidad inolvidable gracias a usted.