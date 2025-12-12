El abandono no la detuvo: jefa de hogar enfrenta la vida con tres hijas, una con cáncer

María Fernanda es madre, jefa de hogar y sostén emocional de tres niñas que dependen por completo de ella. Su historia es la de una mujer que no eligió la dureza, pero que aprendió a resistirla. Tras el abandono del padre, quien era el único proveedor económico, la responsabilidad del hogar cayó de golpe sobre sus hombros.

La familia vive en el cantón nueve de la provincia de Liberia. Hasta hace poco más de un año, la vida avanzaba con cierta normalidad, hasta que la ausencia se volvió permanente. El padre se marchó sin regresar y dejó a María Fernanda sola frente a la crianza y la supervivencia diaria de sus hijas.

Cuando aún no lograban asimilar ese golpe, llegó otro más profundo. La hija mayor fue diagnosticada con cáncer. Desde entonces, la rutina familiar cambió por completo. Los médicos indicaron que la niña debe permanecer aislada en un cuarto para evitar complicaciones, una medida necesaria que incrementa el desgaste físico, emocional y económico de la madre.

Con ayuda de personas solidarias, lograron alquilar una pequeña casa, pero las necesidades siguen siendo muchas. Cada día implica administrar lo poco, cuidar la salud de la niña y proteger emocionalmente a las otras dos. Por las noches, María Fernanda llora en silencio, esconde el rostro y apaga los sollozos para no inquietar a sus hijas.

La Navidad llegó sin luces ni excesos. Se vive con sencillez, a ratos con desazón, pero también con una fe que se niega a extinguirse. A pesar del cansancio, esta madre no renuncia a su formación y está por concluir el bachillerato, convencida de que la educación es la única herencia segura que puede ofrecerles.

El mayor anhelo sigue siendo una casa propia, un espacio estable donde la enfermedad no se agrave y donde sus hijas puedan crecer con algo de certeza. María Fernanda y sus hijas necesitan apoyo. Su historia forma parte del programa “Sueño de Navidad”, una iniciativa que busca transformar la solidaridad en una oportunidad real para esta familia.

