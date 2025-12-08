Bajo un techo que ya no protege, familia de José Pasos sigue soñando con un nuevo hogar

La humilde vivienda de José Pasos y su familia, en Liberia, Guanacaste, ha soportado durante años la lluvia, el viento y el deterioro. Sin embargo, la estructura ya no resiste más.

Ahí, don José, quien labora en construcción, enfrenta problemas de salud graves: tres discos desgastados, una fisura en la columna y recientemente insuficiencia renal, lo que dificulta su capacidad para trabajar.

​“Cuando estoy mucho rato agachado, o camino muchas gradas… ya vengo a la casa con bastantes dolores”, relata, consciente de que su enfermedad limita su fuerza y su sustento.

Doña Yesenia, su esposa, se encarga de estirar los ingresos familiares para cubrir los gastos básicos. La falta de agua potable y la imposibilidad de mejorar la vivienda debido a la ausencia de documentos legales aumentan los desafíos diarios (repase la historia completa en la nota adjunta de Telenoticias).

​“Antes aquí pegaba demasiado viento y me lo arrancó dos veces el viento… ya no me ha dado opción de hacer nada”, explica.

A pesar de las dificultades, la familia mantiene la esperanza en la educación de sus hijas.

​“Cuando sea grande, yo quisiera tener un trabajo y una casa y cuidar a mi familia”, comenta una de las niñas, reflejando el deseo de un futuro más estable.

Durante la época navideña, los padres sienten la frustración de no poder ofrecer a sus hijos regalos ni un hogar adecuado.

​“Mi mayor deseo es que mi familia esté bien y que tenga la casita bien”, afirma doña Yesenia.

El programa Sueño de Navidad invita a la comunidad a contribuir para que esta familia reciba una vivienda segura y digna.

Las donaciones pueden realizarse a través de cuentas bancarias en colones (800-800-807) o en dólares (800-800-815), así como por medio de SINPE Móvil al número 8322-6111 a nombre de la Asociación Club de Leones de San Sebastián.





