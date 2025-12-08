EN VIVO
Clock

de HS

Sueño de Navidad

Bajo un techo que ya no protege, familia de José Pasos sigue soñando con un nuevo hogar

El padre trabaja en construcción, pero enfrenta problemas de salud graves: tres discos desgastados, una fisura en la columna y recientemente insuficiencia renal.

Por Yahaira Piña 8 de diciembre de 2025, 10:00 AM

La humilde vivienda de José Pasos y su familia, en Liberia, Guanacaste, ha soportado durante años la lluvia, el viento y el deterioro. Sin embargo, la estructura ya no resiste más. 

Ahí, don José, quien labora en construcción, enfrenta problemas de salud graves: tres discos desgastados, una fisura en la columna y recientemente insuficiencia renal, lo que dificulta su capacidad para trabajar.

“Cuando estoy mucho rato agachado, o camino muchas gradas… ya vengo a la casa con bastantes dolores”, relata, consciente de que su enfermedad limita su fuerza y su sustento.

Doña Yesenia, su esposa, se encarga de estirar los ingresos familiares para cubrir los gastos básicos. La falta de agua potable y la imposibilidad de mejorar la vivienda debido a la ausencia de documentos legales aumentan los desafíos diarios (repase la historia completa en la nota adjunta de Telenoticias).

“Antes aquí pegaba demasiado viento y me lo arrancó dos veces el viento… ya no me ha dado opción de hacer nada”, explica.

A pesar de las dificultades, la familia mantiene la esperanza en la educación de sus hijas.

“Cuando sea grande, yo quisiera tener un trabajo y una casa y cuidar a mi familia”, comenta una de las niñas, reflejando el deseo de un futuro más estable.

Durante la época navideña, los padres sienten la frustración de no poder ofrecer a sus hijos regalos ni un hogar adecuado. 

“Mi mayor deseo es que mi familia esté bien y que tenga la casita bien”, afirma doña Yesenia.

El programa Sueño de Navidad invita a la comunidad a contribuir para que esta familia reciba una vivienda segura y digna. 

Las donaciones pueden realizarse a través de cuentas bancarias en colones (800-800-807) o en dólares (800-800-815), así como por medio de SINPE Móvil al número 8322-6111 a nombre de la Asociación Club de Leones de San Sebastián.


TelegramTeleticacom

Tags
Más notas