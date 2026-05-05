“Zapatero”: El supuesto asesino en serie de Limón atacó siempre cerca de casa

El supuesto violador y asesino en serie de Limón atacó a sus víctimas en un área que no supera los tres kilómetros de distancia de su vivienda.

Según el OIJ, el sujeto aprovechaba su cercanía con las víctimas para agredirlas. El sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres en Limón realizó recorridos cortos desde su casa hasta las comunidades donde cometió los crímenes.

Se trata del llamado “círculo de canter”, es decir, el perfil geográfico del homicida serial.

La vivienda del sospechoso, de apellido Forbis Jiménez, de 50 años y conocido como “Zapatero”, se ubica en Los Lirios de Limoncito, Limón.

El 25 de enero de 2011 atacó a su primera víctima en barrio San Juan, a un kilómetro de distancia.

El 2 de febrero de 2011 asesinó a la segunda víctima en playa Cieneguita, a unos tres kilómetros.

El 10 de junio de 2011 cometió el tercer crimen en el cementerio municipal de Limón.

El 18 de diciembre de 2019 asesinó a la cuarta víctima en playa Cieneguita.

En cuanto a su perfil, el OIJ lo clasifica como homicida serial sexual lujurioso. Según el análisis de la Policía Judicial, existe un alto porcentaje de que este tipo de delincuentes reincidan en sus crímenes, incluso estando en prisión, lo que los convierte en un riesgo para la sociedad.

Respecto a la elección de las víctimas, el OIJ detalló que el sujeto aprovechaba su cercanía y la condición de vulnerabilidad de las mujeres.

El caso continúa en revisión para determinar si existen otros crímenes bajo el mismo modo de operar.

El sospechoso cumple actualmente seis meses de prisión preventiva como medida cautelar.