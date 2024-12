Yuliana Ureña: Abogado espera que acusado tome proceso abreviado para evitar revictimizaciones

Este lunes por la mañana comienza el juicio por el asesinato de Yuliana Ureña en los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada en San Carlos, Alajuela.

Con el inicio del debate, el abogado de la familia de la joven, quien tenía 19 años cuando fue asesinada, espera que el acusado se acoja al proceso abreviado para evitar las revictimizaciones.

“El juicio está señalado para las 9 a.m. pero creo que vamos a comenzar a las 9:30 a.m. porque al imputado lo están trasladando desde San José hasta Ciudad Quesada y salió antes de las 7 a.m. rumbo a los tribunales. Todo está en que él quiera un proceso abreviado y queremos que así sea.