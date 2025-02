"Yo no quería que estuvieran aquí", dice padre de víctima de triple homicidio en Guácimo

La pareja asesinada la noche del jueves en Río Jiménez de Guácimo era el objetivo de los sicarios que irrumpieron en la casa de Diego Chavarría y lo mataron de forma colateral, según el padre de este último (vea video adjunto de Telenoticias).



A falta de un informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solo la última víctima ha sido identificada.

Fue su papá, Rafael Chavarría, quien se encargó de confirmar el fallecimiento, poco después de que escuchara varias decenas de disparos a eso de las 10:00 p. m. en la casa de Diego.

Después de que el silencio regresara, y de cerciorarse que era seguro salir, el testigo se acercó a la escena y constató que su hijo había sido asesinado. También encontró a la pareja tendida en una cama.

El testigo recordó a su hijo trabajaba en una piñera cercana.

Acotó que hace unos 22 días recibió al hombre y la mujer en su hogar, quienes habían estado deambulando por el sector con algunas de sus pertenencias, en busca de donde quedase.

Chavarría dijo que ni siquiera alcanzó a conocer a la pareja y que alcanzó a tener contacto con ellos en dos ocasiones.

"Le llamé la atención al muchacho mío para que por favor les dijera que no los quería aquí. Todavía yo anteayer (miércoles) llamé a la muchacha y le dije que yo no quería que estuvieran aquí por razones de que uno no conoce a las personas", contó el padre.

"No hicieron caso hasta que ocurrió esto anoche", agregó.