“Yo lo maté”: indígena confiesa homicidio de Yehry Rivera en actividad pública

“En la Asamblea Legislativa han hablado mucho del caso de Yehry Rivera. Yo no sé si ustedes saben: yo fui el que lo maté. Quiero que se den cuenta por qué lo mate. Yo soy un indígena boruca.



“¿Por qué pasó lo que pasó? Ese individuo iba con 13 sujetos a quemarme la casa con bombas molotov, por eso lo hice y, cuando llegó mi hermano a ayudarme, a defenderme, lo agarró a cuchillo. Yo llegué y le dije 'suéltelo'; no lo soltó y se me vino encima, por eso tuve que hacer la acción que hice”, confesó Eduardo Varela.

Todo se reveló, este miércoles por la noche, durante una reunión entre la Mesa Técnica Interinstitucional para la atención de asuntos indígenas, del Ministerio de Justicia, y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, que se realizó en la escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires, Puntarenas.

Declaraciones de Eduardo Varela:





Durante la declaración, Varela fue aplaudido por varios de los indígenas que participaban de la actividad.

En el video adjunto, el cual pertenece a Radio Cultural Buenos Aires, se escucha al supuesto asesino de Rivera afirmar que él es también un indígena que ha vivido en territorio Térraba desde que nació.

“Soy indígena desde que nací porque ahí me crié. ¿Cómo van a hacer ustedes (líderes) para arreglar el conflicto que hay dentro de los territorios con los mismos indígenas? A mí no me respetaron la casa, llegaron a mi casa, tengo cuatro chiquitos y tuve que salirme del territorio indígena.