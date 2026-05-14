Ya son tres los sospechosos detenidos por ataque a policías en Batán

La Fuerza Pública confirmó que ya son tres los sujetos detenidos como sospechosos de disparar contra dos oficiales en Batán de Limón, la tarde de este miércoles.

Uno de los policías recibió impactos en su chaleco antibalas, mientras que otro fue herido de gravedad en la cabeza y trasladado vía aérea hasta San José, donde permanece internado en el Hospital Calderón Guardia.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que se desplazaron recursos desde la capital para realizar una “cacería humana” con el objetivo de dar con todos los responsables del ataque.

Además, se confirmaron varios allanamientos en la zona, en los cuales se encontró evidencia importante para la investigación.

El hecho ocurrió cerca del centro del distrito de Batán, cuando cuatro sicarios que viajaban en dos motocicletas interceptaron a los oficiales. Uno de los atacantes descendió y disparó con un arma de grueso calibre contra los policías, antes de huir. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad.

De manera preliminar, las autoridades sospechan que el caso estaría relacionado con recientes decomisos de droga realizados por la Fuerza Pública en la zona.







