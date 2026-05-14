Ya son tres los detenidos por el asesinato del oficial Gerson Rosales en Batán

La Fuerza Pública detuvo este jueves, en Matina, a un nuevo sospechoso del asesinato del oficial Gersona Rosales.

La aprehensión del hombre aparentemente involucrado en los hechos fue confirmada por la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) a Teletica.com.

Rosales fue asesinado en plena vía pública, frente a una licorera, en la localidad de Carrandi, en el cantón limonense, a eso de las 3 p. m. de este miércoles, cuando realizaba un patrullaje.

Cuatro hombres a bordo de dos motocicletas se le acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones. Dos de los sospechosos fueron detenidos el mismo día de los hechos.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron una "cacería humana" para dar con los responsables, el mismo miércoles se detuvieron a dos sospechosos y este jueves, tras varios allanamientos, se confirmó la detención del tercer sujeto vinculado al caso.

Además, en los allanamientos la policía ubicó evidencia importante como las motocicletas que se presume se usaron en el ataque, así como cascos, armas y ropa.