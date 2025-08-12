Ya no solo es el Parque La Merced: Crean dos “farmacias ilegales más a cielo abierto”

El Parque La Merced ya no es la única “botica a cielo abierto” en la capital. Comerciantes irregulares han establecido al menos dos nuevos puntos de venta de medicamentos de contrabando, también ubicados frente a hospitales (ver video adjunto de Telenoticias).

Pese al riesgo para la salud y a los múltiples decomisos realizados por las autoridades, este comercio ilícito no se detiene; por el contrario, está en expansión.

El pasado 13 de junio, la policía realizó el decomiso más grande del año: 57 mil unidades de medicamentos fueron confiscadas a una sola persona. Apenas 15 días después, el 29 de junio, un operativo sorpresa en el Parque La Merced —frente al Hospital San Juan de Dios— permitió la incautación de cientos de medicinas y la detención de varios vendedores.

A pesar de los esfuerzos policiales, el contrabando de medicamentos continúa y ha encontrado nuevos puntos de venta. Frente al Hospital México, un ciudadano —cuya identidad se mantiene protegida— relató que mientras caminaba por el puente peatonal sobre la autopista General Cañas, conocido como el “puente del México”, una mujer se le acercó y le preguntó si tenía dolor de cabeza. Al responder que sí, ella abrió un maletín y le mostró una gran variedad de medicinas.

Consultamos a otras personas que prefirieron no hablar en cámara, y la mayoría confirmó haber recibido ofertas similares en ese mismo lugar.

Así como ocurre en el Parque La Merced frente al Hospital San Juan de Dios, los alrededores del Hospital México también se han convertido en una botica informal. Los accesos al puente complican aún más la labor de la policía.

Aunque muchos ciudadanos no participan en este mercado ilegal, una cantidad significativa sí lo hace. Este problema, lejos de disminuir, va en aumento. En los alrededores del Hospital Calderón Guardia también se reporta actividad similar.

Miles de personas transitan diariamente por las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios, el Calderón Guardia y el Hospital México. Aunque las autoridades realizan decomisos en puestos fronterizos y en zonas como el Parque La Merced, pareciera que la única forma de erradicar este problema es que usted no compre.