Ya hay fecha para la repertura completa del paso por Orotina en la Ruta 27

La Ruta 27 recuperará el paso en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos a partir de las 5:00 a. m. de este lunes 6 de julio, luego de más de un mes de trabajos para reparar el socavamiento que obligó al cierre de la carretera en el kilómetro 56.

El cierre se mantenía desde el pasado 27 de mayo, cuando una cabeza de agua provocó el colapso del terreno mientras se realizaban labores de sustitución de una alcantarilla en ese sector.

Durante las últimas semanas, cuadrillas y maquinaria pesada trabajaron en una zona de difícil acceso, afectada por el lodo y las constantes lluvias, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad para la circulación vehicular.

Como parte de las obras, fue instalada una nueva alcantarilla de concreto de 3,20 metros de diámetro, de mayor capacidad que la anterior, con el fin de mejorar el manejo de las aguas pluviales y reducir el riesgo de futuras afectaciones.

Además, los trabajos contemplan la colocación de cerca de 8.000 metros cúbicos de material compactado para devolver la estabilidad al terreno donde se produjo el hundimiento.

Pese a la reapertura total de la vía, las autoridades informaron que las obras en el sitio continuarán hasta completar la solución definitiva para garantizar la estabilidad del sector.

Con la habilitación del paso, los conductores podrán volver a transitar con normalidad por uno de los principales corredores viales que comunica el Valle Central con el Pacífico Central.