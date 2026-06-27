"Ya están en Nicaragua": Abogado confirma traslado de gemelas de tiktoker asesinada en Santa Ana

Las hijas gemelas de Junieysis Merlo, la conocida creadora de contenido en TikTok víctima de femicidio, abandonaron Costa Rica y ya se encuentran en Nicaragua bajo la tutela de su familia materna, Vilma Espinoza, y sus tíos.

La noticia fue confirmada por el abogado de la familia de la víctima, Joseph Rivera.

"Las niñas ya están en Nicaragua, llegaron desde el día jueves en la tarde", confirmó Rivera.

El jurista explicó que acompañó a los allegados de la joven durante todo el trámite. Afirmó que este resultado es fruto del esfuerzo de los familiares, de las instituciones involucradas y de la solidaridad de la ciudadanía.

Las gemelas permanecían bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) desde abril anterior, luego de que su madre, la joven nicaragüense de 29 años, fuera hallada sin vida en una fosa en Santa Ana.



Sin embargo, Rivera recalcó que la llegada de las menores a Nicaragua no es el fin del proceso, pues el caso judicial continúa en suelo costarricense y no terminará "hasta que haya justicia plena por Junieysis".

Sobre el caso

Junieysis Adely Merlo Espinoza fue reportada como desaparecida a principios de abril de 2026. Tras una intensa búsqueda, las autoridades judiciales localizaron su cuerpo sin vida dentro de una fosa clandestina en una propiedad en Salitral de Santa Ana.

La autopsia realizada por los médicos forenses determinó posteriormente que la joven madre falleció a causa de una asfixia por estrangulación.

Por este femicidio, el principal implicado es su expareja y padre de las gemelas, un hombre de apellidos Ramírez Calvo, quien cumple actualmente prisión preventiva mientras la Fiscalía concluye la acusación para elevar el caso a juicio oral y público.