"Xtraditables Base 4": el mural que rendía homenaje a "Pecho de Rata"

Los cuadros y pinturas relacionados con Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", son parte de las evidencias que figuran en el expediente del caso Riverside, investigación que señala al imputado como líder de una presunta organización dedicada al narcotráfico.

Entre los decomisos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía destaca un mural localizado en una de las viviendas allanadas. La obra fue identificada por los investigadores como "Xtraditables Base 4" (ver fotografía adjunta).

De acuerdo con la investigación del OIJ, la imagen muestra a quienes se interpretan como integrantes de la organización posando con armas de fuego, dinero y otros elementos que hacen alusión a paquetes de cocaína.

En el mural, según el expediente, es posible identificar a Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", así como a uno de sus hijos, de apellidos Bell Rabb.

Foto incluida en el expediente del caso "Riverside".

El expediente señala lo siguiente:

“Este tipo de murales, muestran el sentido de pertenencia que posee este grupo de personas con la organización pues, a sabiendas de la situación jurídica de Edwin López en la que enfrenta un proceso de extradición hacia los Estados Unidos de América a solicitud de la DEA, muestran su compromiso con su líder autodenominándose 'Xtraditables'", dice el expediente.

La investigación añade que, al parecer, los retratados asumen su rol dentro de la organización, lo que, según el análisis de las autoridades, los convierte en blancos de investigación por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, el expediente indica que, en un extracto del cuadro acrílico, se observa a Edwin López siendo abrazado de manera fraternal por otro sujeto, un elemento que, de acuerdo con el análisis de los investigadores, refleja un estrecho vínculo entre ambos.