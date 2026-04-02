Vuelco de microbús deja nueve personas heridas en Guanacaste

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en Cartagena de Guanacaste, provocó la movilización de múltiples unidades de emergencia, luego del vuelco de un microbús que transportaba entre 10 y 15 personas.



De acuerdo con declaraciones de Luis Rodríguez, representante de la Cruz Roja Costarricense, el incidente se reportó aproximadamente a las 6:30 a.m., lo que generó el despliegue de 10 ambulancias hacia el lugar.

"Los equipos de atención prehospitalaria valoraron a todos los ocupantes del vehículo. Nueve de ellos requirieron traslado a la Clínica Santa Cruz, donde ingresaron en condición estable", señaló Rodríguez.

La Cruz Roja reiteró la importancia de que los conductores adopten medidas preventivas en carretera.