Vuelco de camión con cilindros de gas mantiene el paso cerrado en Interamericana Sur

El paso por la Ruta 2, en la Interamericana Sur, se mantiene completamente cerrado tras el vuelco de un camión de carga pesada que transportaba cilindros de gas, según informó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.



La emergencia se registra en el sector de San Isidro de El Guarco, en Cartago, específicamente 50 metros al sur del restaurante La Chonta, en dirección hacia Pérez Zeledón.

"El incidente corresponde al vuelco de un vehículo que transportaba 250 cilindros de acetileno, algunos de los cuales presentan fuga, lo que generó la activación de protocolos por materiales peligrosos", señaló Bomberos.

El hecho fue reportado a las 11:36 a.m. En el sitio trabajan unidades de la estación de Bomberos de Cartago, mientras se desplaza hacia el lugar una unidad especializada en materiales peligrosos, así como una ambulancia de soporte avanzado de vida.



Las autoridades confirmaron que, a esta hora (1:40 p.m.), debido al riesgo asociado con los cilindros de acetileno, el tránsito permanece completamente cerrado en este tramo de la Ruta 2, mientras se desarrollan las labores de control y mitigación de la emergencia.

