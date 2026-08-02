Vuelco de camión cisterna con gas LP puso a correr a bomberos en Ruta 27

La medianoche de este sábado, el Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia en la Ruta 27, luego del vuelco de un camión cisterna cargado con gas LP frente al centro comercial Multiplaza.

El aviso se recibió a las 12:48 a.m., momento en que las unidades se desplazaron hasta el sitio para atender la situación. El conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a un centro médico para su atención.

De acuerdo con el reporte oficial, el cisterna tenía capacidad para 14 mil galones de producto y se encontraba al 80% de su capacidad al momento del accidente. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar la emergencia y evitar mayores riesgos para la población y el tránsito en la zona.

El caso quedó bajo investigación para determinar las causas del vuelco.