"Voy para el hueco": último recuerdo de mujer que sobrevivió tras caer a guindo

Una mujer, quien sobrevivió a un aparatoso accidente en la Ruta 32 hace más de un mes, asegura que no recuerda bien lo que le pasó.

Este choque ocurrió el pasado 5 de octubre en el sector conocido como “Chupadero” y provocó que Ileana Garita estuviera 30 días hospitalizada por serias lesiones, sobre todo en las cervicales, que le presionaban la médula.

La vecina del Sector 7 de Los Guido, Desamparados, trabaja como supervisora en una empresa de telefonía y, ese día, se trasladaba a realizar una visita de rutina a Guápiles.

“No tengo recuerdos, absolutamente de nada. Recuerdo haber llegado al peaje, haberlo cancelado; de hecho, asumí que el accidente lo había tenido muy cerca del peaje”, dijo Garita, quien ha hecho un esfuerzo por recordar algunos detalles.

“Tengo una leve sensación, una leve idea, de que el carro me coleteó. Yo vi un tráiler en mi mente y lo que dije fue ‘me va a chocar’. En ese momento, entendí que había invadido otro espacio, el tráiler me va a chocar y, de inmediato, yo veo el hueco a donde voy. Entonces yo dije ‘voy para el hueco’, pero con tranquilidad, en mi mente. Lo que no tenía era la noción de la gravedad. Eso es lo que recuerdo, ya después en el guindo pidiendo ayuda”, agregó.

En una conversación con Telenoticias, la sobreviviente dijo no tener una explicación para lo sucedido, pero reconoce que está viva de milagro. Ella llevaba puesto el cinturón, las ventanas cerradas y el vehículo con cierre central, lo que no permitió que saliera expulsada con el impacto.

La parte más golpeada de su cuerpo fue la derecha: todavía hoy, un mes después, continúa en recuperación.