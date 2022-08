"Voy a meterme a matar a los profesores": Liceo del Sur enfrenta amenazas de tiroteo

5 de agosto de 2022, 11:03 AM

El Liceo del Sur, ubicado en Barrio Cuba, San José, ha enfrentado constantes amenazas de balaceras en los últimos días. La última fue recibida este jueves, razón por la cual el centro educativo activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.



Según confirmó Jason David Campos, director del colegio, desde la semana anterior vienen atendiendo situaciones conflictivas entre estudiantes, por lo que se han coordinado acciones con la comunidad estudiantil y los padres de familia para mejorar el ambiente.

El director también señaló que están interponiendo la denuncia ante la Fiscalía Penal Juvenil para establecer las acciones correspondientes, tanto a nivel judicial como a lo interno de la institución, amparados en los reglamentos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En varios audios que circulan a través de WhatsApp, un hombre amenazó con ejecutar, este viernes al mediodía, una balacera en el Liceo del Sur. Además, la persona, que no se identifica, pidió a los estudiantes "correr una vez caiga el primero".

“Al mediodía voy a meterme a ese colegio y voy a matar a los profesores, vuelto loco. Eso sí les digo, papi, yo legalmente aquí voy al chile y no es jugando, voy en plan de arrancarme un hijueputa de esos, por eso voy arriesgando mi fierro a que se caigan con la 'paca' porque no me interesa, pero por lo menos les mato un hijueputa de ellos.