"Volví a nacer" dice cajero embestido por carro en supermercado
La conductora perdió el control e ingresó violentamente al local
En esta aparatosa emergencia tres personas resultaron heridas en San Pablo de Heredia.
El más afectado es Daniel López, él se encontraba realizando un cobro a un cliente al momento de ser impactado por el carro.
En su relato dijo: "En segundos todo cambió y pensé que me pasaría lo peor, estoy seguro que volví a nacer".
Este joven fue atendido en el INS de Heredia Centro y conversó con Telenoticias.
Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente y se registran diversos daños materiales.
