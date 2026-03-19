"Volví a nacer" dice cajero embestido por carro en supermercado

La conductora perdió el control e ingresó violentamente al local

Por Dudly Lynch 19 de marzo de 2026, 14:51 PM

En esta aparatosa emergencia tres personas resultaron heridas en San Pablo de Heredia.

El más afectado es Daniel López, él se encontraba realizando un cobro a un cliente al momento de ser impactado por el carro.

En su relato dijo: "En segundos todo cambió y pensé que me pasaría lo peor, estoy seguro que volví a nacer".

Este joven fue atendido en el INS de Heredia Centro y conversó con Telenoticias.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente y se registran diversos daños materiales.

Repase el testimonio completo en el video adjunto.

