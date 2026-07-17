Violento tiroteo cobra la vida de un hombre en Siquirres

Un hombre falleció la noche de este jueves luego de recibir varios impactos de bala en el sector de Siquirres en Limón.

En el incidente también resultaron dos personas heridas, una de ellas una mujer que fue trasladada en condición delicada a la clínica de la zona.

El hecho se reportó a la Cruz Roja a las 8:52 p. m. y ocurrió en un bar justo al frente de la Fiscalía de Siquirres.

De momento, el OIJ trabaja en la escena para investigar a fondo los hechos.



