Violento choque frontal entre carro y pick-up deja un muerto en San Carlos

Un hombre murió, este viernes, tras verse involucrado en un violento choque frontal entre un vehículo liviano y un pick-up en San Carlos.



El accidente se registró en la Ruta 35, en el sentido Florencia–Ciudad Quesada, aproximadamente dos kilómetros al sur de la rotonda de Florencia y en dirección a la rotonda de La Abundancia. En ese punto, por causas que se encuentran bajo investigación, los dos automotores colisionaron de frente.



El Cuerpo de Bomberos informó que el conductor del automóvil, un masculino de aproximadamente 60 años, quedó prensado dentro de la estructura. Tras ser liberado por las unidades de rescate, ya no presentaba signos de vida.



De acuerdo con testigos en el lugar, el fallecido, al parecer, iba en estado de ebriedad y chocó, minutos antes, contra la baranda de la rotonda; varias personas intentaron retirarle las llaves del vehículo, sin embargo, huyó contra vía, lo que culminó en la colisión contra el vehículo todoterreno.



Las autoridades mantienen el caso en investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.