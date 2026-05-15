Violento choque entre tráiler y ambulancia deja tres heridos graves en Cartago

Un violento choque entre un tráiler y una ambulancia de la Cruz Roja Costarricense dejó tres personas heridas de gravedad en Cartago.



El aparatoso accidente ocurrido la mañana de este viernes, a las 10:40 a.m., en la autopista Florencio del Castillo frente al restaurante El Campanario en el cantón de La Unión, en sentido hacia San José.



Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, tres personas que viajaban en la ambulancia quedaron prensadas tras el impacto con el vehículo pesado por lo que tuvieron que utilizar equipo especial para su liberación.



El conductor de la unidad, un socorrista y un paciente que transportaban son las víctimas del suceso. Todos fueron trasladados de emergencia en una ambulancia privada al Hospital Max Peralta.



Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente.

