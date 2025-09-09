Violento choque en Santo Domingo de Heredia deja cinco heridos

Cinco personas resultaron heridas tras un fuerte choque ocurrido la noche de este lunes en Santo Domingo de Heredia.

Dos de los afectados se reportan en condición crítica, según informaron las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos tardó varios minutos en liberar a las víctimas atrapadas entre los vehículos.

“Atendemos la colisión de un carro liviano contra un vehículo tipo pick-up, al abordaje encontramos dos pacientes prensados en condición crítica que son traslados al hospital de Heredia y al Calderón Guardia”, explicó el paramédico.

Las causas del accidente aún están bajo investigación, mientras los cuerpos de emergencia reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente en zonas urbanas de alto tránsito.