Violento choque en Santa Ana deja un fallecido y cinco personas en estado crítico

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a las 3 a.m. de este sábado en el sector de Pozos de Santa Ana, específicamente en Lindora, dejó como saldo un hombre fallecido y cinco personas gravemente heridas.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el incidente correspondió a la colisión de un vehículo liviano contra un objeto fijo. Al llegar al lugar, los equipos de atención encontraron a seis personas involucradas.



Entre los heridos, un hombre de 29 años y una mujer de 30 años fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. Asimismo, un hombre de 19 años, una mujer de 30 años y otro hombre de 29 años fueron remitidos en condición crítica al Hospital México para recibir atención especializada.

"En el sitio también fue declarado fallecido un hombre de aproximadamente 25 años, quien no presentaba signos vitales al momento de la valoración por parte de los paramédicos", indicó Cruz Roja.

La magnitud de la emergencia requirió la movilización de dos unidades básicas, tres unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate, cuyos equipos trabajaron en la estabilización de los pacientes y en las labores de atención de la escena.



Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el mortal accidente.

