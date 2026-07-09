Violento choque deja un fallecido y tres heridos graves en Ruta 27

Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles en la Ruta 27, en el sentido San José–Caldera, dejó como saldo una persona fallecida y tres más heridas, luego de una colisión entre un automóvil y un camión pequeño.



El suceso se registró a las 11:25 p.m., a la altura del kilómetro 21, donde, por razones que aún se desconocen, ambos vehículos impactaron de forma violenta.



De acuerdo con la información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, una persona perdió la vida en el sitio del accidente. Además, dos pacientes fueron trasladados en condición delicada al Hospital México, mientras que un tercer herido fue remitido al Hospital del Trauma.



Tras el impacto, uno de los vehículos involucrados quedó totalmente destruido y aplastado.



Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que provocaron el accidente.

