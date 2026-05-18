Sucesos
Violento choque de motocicletas deja dos fallecidos y una de ellas envuelta en llamas
Otra de las víctimas del accidente presentaba quemaduras en un 60% de su cuerpo.
Un violente choque entre dos motocicletas la noche de este domingo en Palmira de Carrillo, Guanacaste, dejó dos personas fallecidas y uno de los vehículos quedó envuelto en llamas.
La emergencia fue atendida por la Estación de Bomberos de Filadelfia a las 7:35 p.m., de la entrada a Chalaco, 50 metros camino a Paso Tempisque, en vía pública.
"Producto del accidente, dos personas fallecieron. Además,
otra de las víctimas presentaba quemaduras en un 60% de su cuerpo", indicó Bomberos.
Las autoridades judiciales quedaron a cargo de la escena y hasta el momento se desconoce la causa del accidente.