Violento ataque en Tibás: hombre asesinado a balazos en plena vía pública

Un hombre, cuya edad se estima entre los 25 y 35 años, fue asesinado la tarde de este viernes en la comunidad de Bajo Piuses, Colima de Tibás, San José.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue abordada por al menos dos sujetos quienes, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones. El ataque ocurrió cerca de Vidrios Zárate.

El hombre quedó tendido sobre la acera de una alameda y fue declarado sin vida en el lugar por socorristas de la Cruz Roja.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en la escena recolectando evidencia y realizando el levantamiento del cuerpo. El caso permanece bajo investigación.

Según las autoridades, la víctima ya era conocida por la policía, aunque no se han brindado más detalles sobre su identidad ni posibles vínculos con hechos delictivos.