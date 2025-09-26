Violento ataque en Guachipelín: hombre es baleado y choca contra árbol

El conductor de un carro chocó contra un árbol tras recibir varios impactos de bala y murió en Guachipelín de Escazú, la tarde de este viernes.

El incidente ocurrió 100 metros antes de Villa Malibú, en una zona transitada del cantón. Tras la colisión, el paso fue cerrado por las autoridades, mientras tanto, la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Escazú desplegaron un operativo en el sector para tratar de dar con los responsables del ataque quienes, se presume, huyeron en una motocicleta.

Por su parte, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se dirigieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y realizar la respectiva investigación.

Hasta el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima ni el posible móvil del crimen.

Se reporta un importante congestionamiento vial en el lugar, por lo que se pide a los conductores tomar rutas alternas o evitar pasar por ahí.