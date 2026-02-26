Violento ataque de perro deja un joven fallecido y una mujer grave en San Carlos

La Cruz Roja Costarricense atendió este jueves a las 12:20 p.m. una emergencia en Cutris de San Carlos, específicamente en el sector de Boca Arenal, tras el reporte de dos personas heridas por el ataque de un perro de raza American Stanford.



De acuerdo con el informe preliminar, al arribo de las unidades de emergencia se localizó a un hombre adulto de 23 años sin signos de vida, quien fue declarado fallecido en el sitio. En el mismo incidente, una mujer adulta fue atendida en condición urgente y posteriormente trasladada a la clínica de Santa Rosa de Pocosol para recibir atención médica.

“Al llegar al lugar se identifican a dos personas: un hombre adulto fallecido en el sitio y una mujer adulta que fue trasladada a la clínica de Santa Rosa de Pocosol”, dijo Gabriel Quirós, vocero de la Cruz Roja Costarricense.

Las circunstancias exactas del ataque no han sido ampliadas, mientras las autoridades judiciales realizan las diligencias respectivas para esclarecer lo sucedido.

