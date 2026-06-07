Violento accidente en Pérez Zeledón deja ocho personas heridas, seis en condición crítica

Un violento accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo 7 de junio en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, dejó como saldo ocho personas valoradas por los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, seis pacientes fueron trasladados en condición crítica y otros dos en estado urgente al Hospital Escalante Pradilla.

El incidente se registró a las 03:06 a. m. en el sector de Brasilia, cuando dos carros livianos colisionaron por causas que aún se investigan.

En la atención participaron tres unidades básicas de la Cruz Roja, que brindaron soporte en el lugar y coordinaron el traslado de los afectados al centro médico.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica también apoyó en la liberación de los pacientes y asegurar la escena.