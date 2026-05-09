Violenta noche dejó tres muertos y dos heridos con armas, entre ellos un menor de edad

La noche del viernes dejó tres fallecidos y dos heridos con armas en diferentes puntos del país.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó este sábado la atención de diferentes sucesos en una noche más de violencia en el país.

El primer hecho se registró en Ciudad Neilly, Paso Canoas, pasadas las 8 p. m.

Ahí perdió la vida un hombre de 29 años de apellido Martínez, quien, según el informe preliminar de las autoridades judiciales, era un taxista informal y fue contactado para realizar un viaje vía telefónica.

Al llegar al sitio, fue atacado con un arma de fuego, recibiendo impactos en la nuca y el brazo. Las autoridades de emergencia lo declararon fallecido en el sitio.

Más tarde, en Siquirres, se registró la muerte de un joven de apellido Jiménez y de 18 años.

Según el OIJ, él se encontraba en vía pública conversando con un menor de 16 años cuando dos sujetos llegaron y les dispararon en múltiples ocasiones.

Jiménez presentaba heridas de bala en su cara, brazos, manos, axilas, pecho, glúteo, cuello y una pierna, producto del ataque, falleció en el sitio.

El menor, por su parte, sufrió heridas en un brazo y una pierna y fue trasladado a un centro médico.

En Jacó, pasadas las 5 p. m. y frente a un supermercado, un sujeto disparó por la espalda a un hombre de 20 años identificado con el apellido Vargas.

Luego de que la víctima cayera al suelo, el sospechoso le disparó en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga.

El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

Finalmente, en San Rafael de Alajuela se reportó lo que se presume fue un intento de asalto con arma blanca.

Según el reporte preliminar, un hombre armado llegó a un local comercial y amenazó al dueño para que le entregara el dinero de la caja.

Luego que la víctima le entregara el dinero, el sospechoso lo hirió en su pierna y el antebrazo.

La víctima se identificó con el apellido Leal, de 44 años, quien fue trasladado a un centro médico.