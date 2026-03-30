Violenta noche de domingo deja seis muertos

Desde poco antes de las 7 p.m. hasta las 10 p.m., las autoridades reportaron la muerte violenta de seis personas en distintos puntos del país.

El dato preliminar es que cinco de ellas perecieron en accidentes de tránsito, mientras que una más fue asesinada a balazos.

Precisamente, este último caso se registró en Pavas, cuando un hombre fue atacado mientras estaba dentro de un vehículo. Todo ocurrió en la localidad de Lomas del Río poco después de las 8 p.m.

Por otro lado , una hora después, dos personas, aparentemente jóvenes, murieron cuando la moto en que viajaban chocó contra un árbol en Abangares, provincia de Guanacaste.

Poco antes de las 10 p.m. se informó de otro accidente de tránsito, esta vez en Turrialba, donde dos carros colisionaron. Allí se reportó la muerte de dos personas.

A estos decesos se suma una más, que ocurrió a las 7 p.m., un carro embestió a una persona que, supuestamente, estaba reparando una moto descompuesta al lado de la vía. Esto sucedió en Orotina.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada.







