Violencia sin control: OIJ investiga homicidios en Puntarenas, Desamparados y Pavas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga un doble homicidio y otros dos hechos de violencia que dejaron cuatro personas muertas en Chacarita de Puntarenas, Desamparados y Pavas, en San José.

Estos casos ocurrieron en cuestión de 12 horas, según los reportes policiales. El primero tuvo lugar en el distrito puntarenense, donde un ataque armado, a eso de las 3 p. m. del sábado, dejó un menor de edad fallecido. La víctima mortal tenía 17 años.

“En apariencia, los ofendidos, quienes eran un hombre de 17 años y otro de apellido Ortiz, de 18 años, se encontraban en vía pública; aparentemente, son abordados por dos sujetos en motocicleta. Sin mediar palabra alguna, al parecer, les dispararon en múltiples ocasiones”, detalló la Policía Judicial.

Ortiz fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

Los agentes judiciales también atendieron un doble asesinato en Desamparados, San José, este domingo a las 3:05 a. m. Una de las personas murió en el sitio, mientras que la otra perdió la vida, posteriormente, en la Clínica Marcial Fallas.

“En apariencia, los ofendidos se encontraban en vía pública cuando son abordados por dos masculinos, los cuales, supuestamente, se desplazaban en una motocicleta. Por razones que se desconocen, sin mediar palabra alguna, les disparan en múltiples ocasiones. Se recolectaron 17 casquillos”, dice el reporte preliminar.

Los fallecidos fueron identificados con los apellidos Poveda, de 26 años, y Aguilar, de 28.

El tercer caso investigado sucedió en Lomas del Río, Pavas, San José, cerca de las 3:15 a. m. de este domingo. Ahí, hallaron a una persona sin vida.

“El hombre fue hallado por vecinos de la comunidad, en vía pública, ya fallecido. Estos alertan a los agentes judiciales, los cuales se presentan para realizar el levantamiento del cuerpo. De momento, se desconoce la dinámica: lo que reportan los habitantes es que escuchan varias detonaciones y luego ubican el cuerpo”, señaló el OIJ.

Esta última víctima no ha sido identificada por las autoridades.