Violencia sigue imparable en el país: hombre y mujer son acribillados en Quepos

Un hombre y una mujer fueron asesinados de varios disparos la noche de este jueves en Quepos.

El ataque ocurrió dentro de un taller en la comunidad de Paquita, contiguo a una venta de pollo frito.

Según confirmó la central de comunicaciones de la Cruz Roja a Teletica.com, la mujer tenía entre 20 y 25 años, mientras que el hombre entre 25 y 30 años.

Al parecer fueron atacados por varios hombres que llegaron al lugar y, sin mediar palabra, les comenzaron a disparar.

En este momento la Fuerza Pública mantiene un amplio despliegue en el sector para tratar de dar con los gatilleros.