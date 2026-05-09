Violencia no da tregua: tres hombres asesinados en menos de tres horas

La violencia no cesa en el país, tres hombres fueron asesinados en menos de tres horas la noche de este viernes.

El primer ataque ocurrió minutos antes de las 6 p. m. cuando un hombre de unos 20 años fue acribillado cuando estaba en un minisúper en el barrio Cristo Rey, en Herradura de Jacó; los atacantes huyeron del sitio.

A las 8:17 p. m. se presentó el segundo asesinato, esta vez en el barrio San Gil en Canoas de Corredores, camino a San Martín.

En el lugar, la Cruz Roja informó que ubicaron a un hombre de 29 años dentro de un carro que estaba en una quebrada, la víctima presentaba impactos de bala en la cabeza y el hombre fue declarado sin vida ahí mismo.

Al cierre de esta nota se reportó un tercer ataque en Siquirres de Limón, barrio Tobías. De acuerdo con el reporte, dos hombres que estaban en vía pública fueron atacados a balazos, en el lugar murió un joven de apenas 18 años, mientras que la otra víctima fue llevada en una patrulla hasta el hospital local con heridas de bala en extremidades.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos, la recolección de indicios y la respectiva investigación.