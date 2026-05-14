Violencia no da tregua: dos personas asesinadas en Sardinal de Guanacaste

La violencia continúa golpeando al país. Dos personas fueron asesinadas a balazos la noche de este miércoles en Sardinal de Guanacaste.

El ataque ocurrió a unos 400 metros de la delegación policial, en barrio Vietnam.

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, al llegar la ambulancia al sitio se confirmó que las víctimas ya no presentaban signos vitales y tenían múltiples impactos de bala.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en la zona, mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento de los cuerpos y continuar con las pesquisas.