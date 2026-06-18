Violencia interrumpe Festival Estudiantil de las Artes: mujer muere de un disparo

Una mujer perdió la vida la tarde de este jueves tras recibir un disparo en la cabeza mientras participaba en el Festival Estudiantil de las Artes (FEA) en la comunidad de Tuetal Norte, Alajuela.

El ataque ocurrió en el salón comunal, donde decenas de personas disfrutaban de las actividades culturales.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, la víctima —de entre 20 y 30 años— fue declarada fallecida en el sitio, ya que al llegar la ambulancia no presentaba signos vitales.

El ataque causó minutos de pánico entre los asistentes, hasta que oficiales de la Fuerza Pública llegaron para controlar la situación. Las actividades del festival fueron canceladas de inmediato.

La escena quedó bajo custodia policial mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.