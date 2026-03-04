Violencia golpea a Quepos y Alajuelita: dos hombres mueren baleados

Dos hombres fueron asesinados la tarde de este martes en Quepos y Alajuelita.

El primer caso ocurrió en la comunidad de Naranjitos de Quepos, 100 metros al sur del salón comunal. Según el reporte de la central de comunicaciones de la Cruz Roja a Teletica.com, se trata de un hombre de 32 años que presentaba varios impactos de bala y fue declarado sin vida en el sitio.

Hombre asesinado en Quepos

El segundo ataque se registró en Tejarcillos de Alajuelita, barrio La Verbena, contiguo al Súper 77. En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja localizaron a un hombre aún sin identificar, con heridas de arma de fuego en la espalda y el tórax. Fue declarado sin vida en el sitio.

La Policía montó un operativo en ambas zonas, mientras que el OIJ se encargó del levantamiento de los cuerpos y de la respectiva investigación.