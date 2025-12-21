Violencia en Pavas: Adolescente muere tras brutal ataque

La noche del sábado se tiñó de violencia en San Juan de Pavas, San José, donde un menor de 17 años fue asesinado y, casi a la misma hora, otro hombre resultó gravemente herido en hechos separados que ahora investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según los datos preliminares del OIJ, el adolescente caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por varios sujetos. Por razones que aún no están claras, lo atacaron a golpes y le provocaron múltiples heridas con arma blanca en el tórax y las piernas.

El joven fue trasladado en un vehículo particular hasta la estación de bomberos de Pavas, y desde allí al Hospital San Juan de Dios, donde fue declarado fallecido minutos después de ingresar.

Otro ataque en la misma zona

Casi a la misma hora, un hombre de apellido Cordero, de 29 años, llegó por sus propios medios a la estación de bomberos de Pavas con heridas de cuchillo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde permanece en condición delicada.

De acuerdo con la versión preliminar, Cordero habría resultado herido tras involucrarse en una riña.

Las autoridades no descartan que ambos hechos estén relacionados y mantienen abierta la investigación para dar con los responsables.