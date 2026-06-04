Violencia en Parrita y Guácimo: dos asesinatos en vía pública en menos de dos horas

﻿ Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos en Parrita y Guácimo durante la tarde de este jueves.

El primer ataque se registró en plena vía pública en el sector de La Loma de Parrita, Puntarenas.

De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala en la cabeza y el tórax. Al llegar al sitio, personal de la Cruz Roja confirmó que la mujer no presentaba signos vitales.

Mientras que el segundo caso fue en la comunidad de Las Palmitas de Guácimo, Limón.

En el lugar, un hombre todavía no identificado, quien estaba en la calle, recibió varios disparos.

Al sitio acudieron unidades de emergencia y cuerpos policiales, quienes confirmaron el fallecimiento y procedieron a atender la situación.



La Fuerza Pública mantiene acordonadas ambas escenas. Paralelamente, las autoridades realizan la búsqueda de los atacantes, quienes, al parecer, huyeron en motocicleta.