"Villano favorito": la clave de "Pecho de Rata" para comunicarse con sus hijos

Pese a que Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", permanecía bajo estrictas medidas de restricción en la cárcel, al parecer logró reclutar a dos funcionarios de la Policía Penitenciaria para comunicarse con su familia.

De acuerdo con la investigación, esto ocurrió apenas cinco días después de su captura con fines de extradición.

Uno de los hechos se registró el 25 de noviembre de 2025, cuando el oficial de apellido Sojo, supuestamente, facilitó su teléfono celular para contactar a una mujer identificada como "Kiki".

"Le habla un amigo de parte del ‘villano favorito’ y ella le dice: ‘Ni idea', pero que le diga, y el oficial le narra que el ‘villano’ le mandó saludos y que todo está bien, que está haciendo dibujos y figuras en hojas de colores.

"Le agrega que es triste que se le acabaron las plumas de colores, que ahorita está improvisando, y ella se ríe y le dice que se lo imagina y que por qué no la llamó por WhatsApp. El oficial le indica que ahorita puede. El interlocutor le agrega cualquier cosa que quieran decirle y ella le dice que estamos bien”.

Como parte de este caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía detuvieron a los oficiales de apellidos León y Sojo.

Según el análisis de las intervenciones telefónicas, el OIJ concluyó que el extraditado tenía la capacidad de reclutar personal policial para favorecer sus intereses. Además, los investigadores valoraron que la expresión "villano favorito", utilizada durante una de las conversaciones, hacía referencia a Edwin López Vega dentro del contexto de la investigación.

Además, el OIJ determinó que "Pecho de Rata" continuaba ejerciendo influencia y capacidad de coordinación sobre personas de su entorno, aun encontrándose privado de libertad.

Más información en el video adjunto.