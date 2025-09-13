Videos: Operativo en La Cruz dejó como saldo 160 partes, 20 motos decomisadas y 8 detenidos

Un amplio operativo en el cantón de La Cruz, Guanacaste, dejó como saldo 160 infracciones de Tránsito, 20 motocicletas decomisadas y ocho personas detenidas este sábad

Según informó Fuerza Pública, las acciones tenían como objetivo garantizar el orden durante el ingreso de la Antorcha de la Independencia al país.

Sin embargo, en videos que circulan en redes sociales, se puede observar a decenas de motociclistas que circulaban sin casco o haciendo maniobras ilegales por la vía pública.

En una grabación incluso se ve cómo avaden un control policial y algunos terminan siendo detenidos por las autoridades.





Las autoridades también confirmaron el decomiso de 25 placas, drogas y un arma de fuego.

También se reportó que entre los detenidos hay una persona con orden de captura vigente, otra por portación ilegal de arma y las seis restantes fueron remitidas a la Policía de Migración por condición migratoria irregular.